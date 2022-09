Volley femminile | Mondiale 2022 Polonia | esordio col brivido | 3-1 alla Croazia senza brillare

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 settembre 2022) Quanta fatica per lache batte 3-1 (25-19, 21-25, 25-23, 25-15) lanella gara inaugurale delma non impressiona soffrendo e rischiando più del dovuto. Lo spettacolo è un’altra cosa e la speranza è che il buongiorno non si veda dal mattino perchè fosse come recita il detto ci aspettano tre settimane didi modestissima qualità. Tanti errori, rendimento in altalena per entrambe le squadre tanto, troppo lontane da quegli standard che potranno assicurare posizioni di eccellenza nella rassegna iridata. Ha vinto la squadra più forte ma per lunghi tratti del match quella meno forte ha giocato meglio o, sarebbe bene dire, meno peggio. Formazioni annunciate in avvio di partita e laprende subito in mano il comando delle operazioni. La squadra di Lavarini prende subito un ...