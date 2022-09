Volantino Unieuro | ‘Passione Casa’ | promozioni fino al 6 ottobre

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ilmette a disposizione tante offerte per i suoi clienti. Tanti i prodotti in promozione per “Passione Casa” dal 23 settembre al 62022.: prodotti in offerta La promozione prende il via il 23 settembre e andrà avantial 62022. Unsensazionale con tanto di consegna gratuita e a tasso zero. Tra i prodotti in offerta: asciugatrice Candy e lavatrice rapidò a 749 euro; asciugatrice Lg a 599 euro; lavatrice Samsung 749 euro; frigorifero Samsung a 799 euro; cucina multifunzione Hotpoint a 429,90 euro; forno multifunzione Hotpoint a 449,90 euro; lavastoviglie bosch a 549,90 euro; lavastoviglie Hotpoint a 499,90 euro; frullatore Philips a 54,99 euro; mixer Bosch a 59,99 euro. Per scoprire ...

In risposta al weekend NO IVA di Mediaworld ,lancia oggi il nuovoattivo fino al 6 Ottobre 2022, che propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica. Si chiama 'Passione Casa' e sarà disponibile per i ...sta per salutare il'Settembre di Sconti' attivo da inizio mese e, come da nostra tradizione, torniamo dalla catena di distribuzione per vedere alcune delle migliori promozioni ... Volantino Unieuro "Passione Casa" fino al 6 ottobre: Galaxy A53 e Smart TV LG in sconto Dopo il NO IVA di Mediaworld sui prodotti Apple, Amazon e Trony, poteva mancare Unieuro Lo store ha annunciato il suo volantino “Passione casa” che sconta sì, una vasta gamma di elettrodomestici, ma ...Unieuro sta per salutare il volantino Settembre di Sconti: vediamo quindi due smart TV LG OLED 2022 in offerta a prezzi imperdibili.