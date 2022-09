VIDEO Roger Federer clamoroso in Laver Cup | la palla passa tra paletto e rete!

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 settembre 2022) Anche nell’ultimo ballo, qualcosa di mai visto ariesce. E accade sull’1-1 40-15 a favore della coppia composta dal 20 volte vincitore Slam e da Rafael Nadal, opposta questa sera alla O2 Arena di Londra, inCup, al duo tutto made in USA composto da Jack Sock e Frances Tiafoe.si sposta verso sinistra su unaevidentemente difficile da andare a prendere. Dritto in corsa, neanche tanto lontano dalla rete. Le opzioni sono due:re sopra la rete o farlo dietro al, che quando si gioca in doppio è posto più lontano rispetto al singolare. LIVE/Nadal-Sock/Tiafoe 5-4,Cup 2022 in DIRETTA: Fedal infiamma la O2 Arena, momenti decisivi del primo set Quella che finisce per mettere in piedi ...