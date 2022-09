VIDEO – Kvaratskhelia show: a segno in Georgia-Macedonia del Nord! (Di venerdì 23 settembre 2022) Khvicha Kvaratskhelia non si ferma più: il numero 77 del Napoli è protagonista di un ottimo inizio stagione in maglia azzurra, stupendo tutti per il suo rendimento e per le sue giocate. Proprio quest’oggi, è stata pubblicata un’intervista in cui il ragazzo ha parlato dei suoi primi mesi in maglia napoletana, soffermandosi tra le altre cose sul rapporto con mister Luciano Spalletti e sul suo feeling immediato con il pubblico del Diego Armando Maradona. Ma non solo in Serie A Kvaratskhelia si fa notare: l’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi splende infatti anche con la maglia della sua Nazionale. Kvara è l’autore del raddoppio decisivo che ha consentito i suoi di portare a casa i tre punti contro la Macedonia del Nord. L’azzurro, inoltre, si è resto protagonista anche in occasione della rete del primo vantaggio: sua l’azione che ha ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Khvichanon si ferma più: il numero 77 del Napoli è protagonista di un ottimo inizio stagione in maglia azzurra, stupendo tutti per il suo rendimento e per le sue giocate. Proprio quest’oggi, è stata pubblicata un’intervista in cui il ragazzo ha parlato dei suoi primi mesi in maglia napoletana, soffermandosi tra le altre cose sul rapporto con mister Luciano Spalletti e sul suo feeling immediato con il pubblico del Diego Armando Maradona. Ma non solo in Serie Asi fa notare: l’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi splende infatti anche con la maglia della sua Nazionale. Kvara è l’autore del raddoppio decisivo che ha consentito i suoi di portare a casa i tre punti contro ladel Nord. L’azzurro, inoltre, si è resto protagonista anche in occasione della rete del primo vantaggio: sua l’azione che ha ...

