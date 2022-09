VIDEO – Kvaratskhelia parla di Napoli: “Qui le persone sono fantastiche, in città tutti parlano di calcio”, poi il messaggio d’amore per i tifosi (Di venerdì 23 settembre 2022) Il nuovo attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è la punta di diamante delle operazioni di mercato svolte da Giuntoli e De Laurentiis in questa sessione estiva. Il georgiano ha sorpreso i tifosi azzurri con le sue prestazioni e con le sue qualità tecniche, diventando un punto di riferimento nella formazione del Napoli. Ai microfoni di Setanta Sports Geo Team il calciatore azzurro ha rilasciato una lunga intervista realizzata a Napoli nella settimana di Lazio-Napoli e di Liverpool-Napoli. Di seguito quanto detto dall’attaccante azzurro nel corso dell’intervista: “La Serie A è uno dei migliori campionati di mondo. Mi sto adattando molto bene. I giocatori mi hanno accolto benissimo. C’è un’atmosfera meravigliosa all’interno del gruppo. Qui le ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Il nuovo attaccante delKhvichaè la punta di diamante delle operazioni di mercato svolte da Giuntoli e De Laurentiis in questa sessione estiva. Il georgiano ha sorpreso iazzurri con le sue prestazioni e con le sue qualità tecniche, diventando un punto di riferimento nella formazione del. Ai microfoni di Setanta Sports Geo Team il calciatore azzurro ha rilasciato una lunga intervista realizzata anella settimana di Lazio-e di Liverpool-. Di seguito quanto detto dall’attaccante azzurro nel corso dell’intervista: “La Serie A è uno dei migliori campionati di mondo. Mi sto adattando molto bene. I giocatori mi hanno accolto benissimo. C’è un’atmosfera meravigliosa all’interno del gruppo. Qui le ...

