Vicenza | 13enne scomparsa da 10 giorni L’appello della famiglia | “Aiutateci a trovarla

(Di venerdì 23 settembre 2022) Una tuta azzurra, scarpe da ginnastica bianche, uno zaino rosso e uno smartphone con cover glitterata argento. Gloria era vestita così quando, lo scorso 14 settembre, ha salutato mamma e papà per andare a scuola, un istituto professionale di Lonigo (nel Vicentino), dove però non è mai arrivata. Erano da poco passate le 7 del mattino. Da alloradi Pojana Maggiore, non si hanno più notizie. Le indagini I genitori hanno fatto scattare l'allarme e le fotografieragazzina sono state diffuse in televisione mentre proseguono le indagini delle forze dell'ordine. Gloria era molto attiva sui social network. Al momentoaveva con sé il telefonino che però non è mai stato acceso dal momentosparizione. Alta un metro e sessanta, di corporatura normale con ...