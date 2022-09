Verso Juventus-Bologna: la notizia sugli infortunati (Di venerdì 23 settembre 2022) In vista della sfida tra Juventus e Bologna, gara nella quale scenderanno in campo i bianconeri una volta tornati dalla sosta, Massimiliano Allegri potrebbe recuperare diversi infortunati. A riportare la buona notizia per i tifosi della Vecchia Signora è Il Corriere dello Sport. Il primo a tornare a disposizione del tecnico livornese sarà Szczesny, anche se Perin comunque non ha fatto rimpiangere ai tifosi il portiere polacco. In difesa invece sembrerebbe pronto a tornare in campo Alex Sandro. Juventus BolognaA centrocampo si rivedranno con ogni probabilità Adrien Rabiot e Manuel Locatelli. Il calciatore azzurro dovrà scalare le gerarchie dato che al momento non sembrerebbe un titolare per mister Massimiliano Allegri. Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) In vista della sfida tra, gara nella quale scenderanno in campo i bianconeri una volta tornati dalla sosta, Massimiliano Allegri potrebbe recuperare diversi. A riportare la buonaper i tifosi della Vecchia Signora è Il Corriere dello Sport. Il primo a tornare a disposizione del tecnico livornese sarà Szczesny, anche se Perin comunque non ha fatto rimpiangere ai tifosi il portiere polacco. In difesa invece sembrerebbe pronto a tornare in campo Alex Sandro.A centrocampo si rivedranno con ogni probabilità Adrien Rabiot e Manuel Locatelli. Il calciatore azzurro dovrà scalare le gerarchie dato che al momento non sembrerebbe un titolare per mister Massimiliano Allegri.

