Verissimo, anticipazioni puntate sabato 24 e domenica 25 settembre 2022: chi sono gli ospiti (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il debutto della scorsa settimana, è tutto pronto per il classico appuntamento del fine settimana con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin che da tempo, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. La padrona di casa sabato 24 e domenica 25 settembre accoglierà in studio molti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. Racconti di vita, particolari inediti. Pio e Amedeo a Verissimo Stando alle prime anticipazioni, Silvia Toffanin sabato accoglierà in studio Pio e Amedeo, i due comici che presto ritorneranno su Canale 5 con Emigratis. Il loro debutto è previsto, in prima serata, mercoledì 28 settembre. E le risate sono assicurate. View this ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il debutto della scorsa settimana, è tutto pronto per il classico appuntamento del fine settimana con, il salotto televisivo di Silvia Toffanin che da tempo, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. La padrona di casa24 e25accoglierà in studio molti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. Racconti di vita, particolari inediti. Pio e Amedeo aStando alle prime, Silvia Toffaninaccoglierà in studio Pio e Amedeo, i due comici che presto ritorneranno su Canale 5 con Emigratis. Il loro debutto è previsto, in prima serata, mercoledì 28. E le risateassicurate. View this ...

CorriereCitta : #Verissimo, anticipazioni puntate sabato 24 e domenica 25 settembre 2022: chi sono gli ospiti - tIghcRwzORjGEk0 : RT @infoitcultura: Verissimo, le anticipazioni: Can Yaman tra gli ospiti. «La bellezza? Per me non esisteva» - borraccino_ : Siamo sicuri che Renato Zero sia ospite in studio e che non si tratti di un videomessaggio? Arrivati a quest'ora e… - infoitcultura : Verissimo, le anticipazioni: Can Yaman tra gli ospiti. «La bellezza? Per me non esisteva» - AngoloDV : Anticipazioni Verissimo: cosa vedremo nella puntata del 19 Settembre #verissimo #angolodellenotizie #prelemi #jeru… -