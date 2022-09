Venti di recessione su Borse e petrolio. Milano in fase Orso (-4,7% settimanale). Tonfo Wall Street (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Ftse Mib è sceso del 20% rispetto ai massimi toccati a inizio anno ed entra in una fase ribassista prima delle elezioni di domenica. La valuta britannica affondata dal nuovo piano di taglio delle tasse. Spread BTp/Bund in rialzo a 233 punti base Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Ftse Mib è sceso del 20% rispetto ai massimi toccati a inizio anno ed entra in unaribassista prima delle elezioni di domenica. La valuta britannica affondata dal nuovo piano di taglio delle tasse. Spread BTp/Bund in rialzo a 233 punti base

classcnbc : IL PARADOSSO DELL'INDUSTRIA Per il pres. di @Federmeccanica, @fedvisentin, oggi l'industria???? vive un paradosso: '… - zazoomblog : Venti di recessione su Borse e petrolio. Milano in fase Orso (-47% settimanale). In rosso Wall Street. Crolla la st… - fedvisentin : RT @classcnbc: IL PARADOSSO DELL'INDUSTRIA Per il pres. di @Federmeccanica, @fedvisentin, oggi l'industria???? vive un paradosso: 'Sentiamo… - albemutti : Balzo del VIX e profondo rosso sui mercati: sono i venti di guerra sempre più forti uniti a inflazione e attese per… - infoiteconomia : Borsa: venti di recessione piegano Europa, Milano con -3,3% entra nell'Orso -