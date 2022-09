Velocità di connessione | Vodafone è l' azienda migliore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 23 Settembre 2022. ufficiostampa@snaitech.it è la, così come lo sono anche la rete 2G, la 3G, la 4G della stessa. Se infatti per fare una verifica si usa l'applicazione “CheBanda”, la quale è promossa da Altroconsumo, si può immediatamente constatare che l'è sempre al primo posto e lo è da ben sei anni, ovvero da quando la stessa app è stata attivata. In realtà l'operatore in questione non solo si distingue per il parametro indicato, ma precisamente anche per ladi upload e download, nonché per lo standard qualitativo della navigazione e anche per la qualità riguardante lo streaming video. Si può quindi affermare che la stessaè sempre in vetta alla classifica, ma non solo, anche perché va detto che chi detiene ...