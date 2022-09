Vecchioni | “se venissero meno i genitori a scuola ci sarebbe meno sfacelo | secondo me”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 23 settembre 2022) Queste le parole di Robertodurante ilcongresso UIL. "Bisogna credere - ha detto in un altro passaggio il cantautore - non si può vivere assolutamente atei, bisogna credere nella forza della propria umanità. Pasternak diceva: 'questo mondo non è l'anticamera di una sala (che è il Paradiso), questo mondo è già un salone pieno di luci'. Già qui siamo nell'eternità, già qui dobbiamo fare il possibile per sentirci nobili, umani; poi se c'è Dio o non c'è, poco importa; abbiamo il dovere di essere uomini che fanno gesti grandi, belli, qui ed ora, in questo mondo". L'articolo .