Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 settembre: tronisti, Gemma, cosa vedremo oggi (trono over o classico) (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il debutto di martedì, anche oggi torna Uomini e Donne con l'ultima puntata della settimana. Il dating show di Canale 5, che tiene compagnia al pubblico da anni, appassiona tutti, tra storie d'amore, complicità, racconti di vita. E non poche polemiche e discussioni, spesso anche con la pungente opinionista Tina Cipollari. Ma cosa succederà nella puntata, che andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.45? oggi verranno presentati i nuovi tronisti? Nella puntata di oggi, dopo aver conosciuto le due troniste, Federica e Lavinia, che già hanno avuto modo di vedere i loro corteggiatori, molto probabilmente verranno presentati i ragazzi che siederanno sul trono. E cioè Federico ...

