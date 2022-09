Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 settembre: bacio per Gemma (Di venerdì 23 settembre 2022) oggi, venerdì 23 settembre 2022, verrà trasmessa l'ultima puntata della prima settimana di messe in onda di Uomini e Donne. In tale occasione dovrebbe partire una nuova registrazione nella quale ci saranno delle novità per Gemma Galgani. Nei giorni scorsi, per lei è arrivato un nuovo cavaliere dal trascorso molto affascinante. Lei ha deciso di tenerlo, così in questi giorni si sono visti. L'esterna sembrava essere andata bene, sta di fatto che i due si sono scambiati anche un bacio. In studio, però, le cose prenderanno una piega differente. Il nuovo arrivato, infatti, paleserà il suo malcontento e la sua delusione generati da questa conoscenza. A tal proposito, prenderà la drastica decisione di interrompere la frequentazione con Gemma. In merito a Ida Platano, invece, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 settembre 2022), venerdì 232022, verrà trasmessa l'ultima puntata della prima settimana di messe in onda di. In tale occasione dovrebbe partire una nuova registrazione nella quale ci saranno delle novità perGalgani. Nei giorni scorsi, per lei è arrivato un nuovo cavaliere dal trascorso molto affascinante. Lei ha deciso di tenerlo, così in questi giorni si sono visti. L'esterna sembrava essere andata bene, sta di fatto che i due si sono scambiati anche un. In studio, però, le cose prenderanno una piega differente. Il nuovo arrivato, infatti, paleserà il suo malcontento e la sua delusione generati da questa conoscenza. A tal proposito, prenderà la drastica decisione di interrompere la frequentazione con. In merito a Ida Platano, invece, ...

