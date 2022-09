Uomini e Donne, anticipazioni dal 26 al 30 settembre: Maria De Filippi sgrida Riccardo Guarnieri ed Ida Platano. Federica Aversano si lamenta e Tina Cipollari la attacca (Di venerdì 23 settembre 2022) Uomini e Donne, anticipazioni dal 26 al 30 settembre: cosa succederà la prossima settimana nel programma di Maria De Filippi? Iniziamo col dire che la conduttrice farà un’osservazione a Riccardo Guarnieri e ad Ida Platano del Trono Over, per quello che stanno combinando. Altra grande protagonista sarà la tronista che interessava a Riccardo: Federica Aversano. Questa avrà da ridire sulle prime esterne fatte e Tina Cipollari farà del sarcasmo. Uomini e Donne, anticipazioni dal 26 al 30 settembre: Ida bacia Alessandro Vicinanza e Maria De Filippi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 settembre 2022)dal 26 al 30: cosa succederà la prossima settimana nel programma diDe? Iniziamo col dire che la conduttrice farà un’osservazione ae ad Idadel Trono Over, per quello che stanno combinando. Altra grande protagonista sarà la tronista che interessava a. Questa avrà da ridire sulle prime esterne fatte efarà del sarcasmo.dal 26 al 30: Ida bacia Alessandro Vicinanza eDe...

meb : Un bel confronto questa mattina con tante donne in gamba e uomini che vogliono essere protagonisti della vera rivol… - RaiNews : Undici i morti della rivolta del velo nel paese a guida islamica, dopo l'arresto e la morte della 22enne avvenuta 6… - Radio1Rai : #Iran Sempre più donne e uomini in piazza contro la repressione e l’obbligo del velo. A far scattare la scintilla l… - vivranda : RT @jemenfousoui: Le battaglie in corso sono lotte per la libertà di scegliere se portare o meno il velo, non sono battaglie “contro il vel… - notpetko : RT @TizianaFerrario: Il coraggio delle iraniane contro divieti e mancabza di diritti.sono saliti ad almeno 30 i morti in Iran nelle protest… -