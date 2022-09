Uomini e Donne, anticipazioni 23 settembre: arriveranno i nuovi tronisti Federico Dainese e Federico Nicotera? Didier chiude già con Gemma Galgani (Di venerdì 23 settembre 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 23 settembre: come si concluderà la prima settimana (corta) del programma? Scopriamolo insieme! Dovrebbero essere presentati i due nuovi ragazzi del Trono Classico e nell’ambito del Trono Over dovrebbero far discutere Gemma Galgani e il suo nuovo cavaliere Didier. Pronti per il colpo di scena? Cos’altro vedremo? Uomini e Donne, anticipazioni 23 settembre: arrivano Federico Dainese e Federico Nicotera Dopo l’inizio del percorso delle due nuove troniste Federica Aversano e Lavinia Mauro, dovrebbe avvenire l’ingresso nello studio di “Uomini ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 settembre 2022)23: come si concluderà la prima settimana (corta) del programma? Scopriamolo insieme! Dovrebbero essere presentati i dueragazzi del Trono Classico e nell’ambito del Trono Over dovrebbero far discuteree il suo nuovo cavaliere. Pronti per il colpo di scena? Cos’altro vedremo?23: arrivanoDopo l’inizio del percorso delle due nuove troniste Federica Aversano e Lavinia Mauro, dovrebbe avvenire l’ingresso nello studio di “...

