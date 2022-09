"Uno serio, chi sarà ministro degli Esteri". Meloni umilia Di Maio da Mentana (Di venerdì 23 settembre 2022) Che ministro degli Esteri avrà il governo di Giorgia Meloni? Alla domanda del direttore del TgLa7 Enrico Mentana durante lo speciale elezioni, la leader di Fratelli d'Italia tira una bordata all'attuale capo della Farnesina Luigi Di Maio e avverte gli alleati: "Uno serio, punto ad avere il meglio in qualsiasi ambito, non immagino un governo fatto con il manuale Cencelli e con i compromessi, non ci possiamo permettere sbavature ed errori". E ancora, aggiunge la leader di Fratelli d'Italia, sulla eventualità che il Quirinale esprima perplessità sui nomi dei ministri. "Credo di no" ma per la composizione "bisogna vedere i risultati, parlare con gli alleati, penso che non ci sia nulla da dire sulla serietà delle persone che ho in mente". Qui l'intervista di Enrico ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Cheavrà il governo di Giorgia? Alla domanda del direttore del TgLa7 Enricodurante lo speciale elezioni, la leader di Fratelli d'Italia tira una bordata all'attuale capo della Farnesina Luigi Die avverte gli alleati: "Uno, punto ad avere il meglio in qualsiasi ambito, non immagino un governo fatto con il manuale Cencelli e con i compromessi, non ci possiamo permettere sbavature ed errori". E ancora, aggiunge la leader di Fratelli d'Italia, sulla eventualità che il Quirinale esprima perplessità sui nomi dei ministri. "Credo di no" ma per la composizione "bisogna vedere i risultati, parlare con gli alleati, penso che non ci sia nulla da dire sulla serietà delle persone che ho in mente". Qui l'intervista di Enrico ...

