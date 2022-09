Ungheria, referendum popolare sulle sanzioni alla Russia? La Ue: «Si decide con leggi europee» (Di venerdì 23 settembre 2022) Una «consultazione nazionale» per chiedere ai cittadini di esprimersi in merito alle sanzioni economiche contro la Russia. È la proposta avanzata ieri, 22 settembre, in conferenza stampa da Fidesz, il partito di maggioranza in Ungheria, al governo guidato da Viktor Orbán. Secondo il parlamentare ungherese Máté Kocsis, le sanzioni economiche starebbero «causando danni all’Europa e avvantaggiando la Russia». Per questo, come chiesto da Orbán, l’Ungheria dovrebbe fare «tutto il possibile per assicurarsi che l’Europa annulli le sanzioni prima di fine anno». Il colloquio con Lavrov e la risposta dell’Ue Nelle scorse ore, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha incontrato a New York, a margine dell’assemblea generale dell’Onu, il suo omologo russo Sergej ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Una «consultazione nazionale» per chiedere ai cittadini di esprimersi in merito alleeconomiche contro la. È la proposta avanzata ieri, 22 settembre, in conferenza stampa da Fidesz, il partito di maggioranza in, al governo guidato da Viktor Orbán. Secondo il parlamentare ungherese Máté Kocsis, leeconomiche starebbero «causando danni all’Europa e avvantaggiando la». Per questo, come chiesto da Orbán, l’dovrebbe fare «tutto il possibile per assicurarsi che l’Europa annulli leprima di fine anno». Il colloquio con Lavrov e la risposta dell’Ue Nelle scorse ore, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha incontrato a New York, a margine dell’assemblea generale dell’Onu, il suo omologo russo Sergej ...

