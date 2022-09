“Una farsa”. Sale la tensione con la Russia: il documento che spiazza Putin (Di venerdì 23 settembre 2022) I Paesi del G7 «non riconosceranno mai» i risultati dei «referendum farsa» voluti dalla Russia nei territori dell'Ucraina orientale. L'avvertimento a Vladimir Putin è arrivato tramite un comunicato congiunto dei 7 ‘grandi' del mondo. «Queste azioni - continua il documento stilato dal gruppo dei Paesi del G7 - violano chiaramente la legge internazionale e la Carta delle Nazioni Unite e vanno diametralmente contro il rispetto della legge tra le nazioni. Questo referendum farsa cominciato oggi dalla Russia non ha effetto legale o legittimità, come dimostrato dai metodi frettolosi nell'organizzarlo e dall'intimidazione della popolazione locale». Questi referendum, nelle aree del Donbass che sono state poste sotto il controllo russo, «non rappresentano una legittima espressione di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) I Paesi del G7 «non riconosceranno mai» i risultati dei «referendum» voluti dallanei territori dell'Ucraina orientale. L'avvertimento a Vladimirè arrivato tramite un comunicato congiunto dei 7 ‘grandi' del mondo. «Queste azioni - continua ilstilato dal gruppo dei Paesi del G7 - violano chiaramente la legge internazionale e la Carta delle Nazioni Unite e vanno diametralmente contro il rispetto della legge tra le nazioni. Questo referendumcominciato oggi dallanon ha effetto legale o legittimità, come dimostrato dai metodi frettolosi nell'organizzarlo e dall'intimidazione della popolazione locale». Questi referendum, nelle aree del Donbass che sono state poste sotto il controllo russo, «non rappresentano una legittima espressione di ...

