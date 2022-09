Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 24 al 30 settembre 2022: Nunzio denuncerà Chiara? (Di venerdì 23 settembre 2022) Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 24 al 30 settembre 2022 ci svelano che Nunzio, dopo essere riuscito a rintracciare e raggiungere Chiara, potrebbe prendere una decisione sconcertante. Il figlio di Franco deciderà di denunciare la Petrone? Vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana. anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 24 al 30 settembre 2022 Tutto sembrava volgere verso il lieto fine per Nunzio e Chiara, dopo che il giovane era riuscito a rintracciare l’amata a Capo Verde e non aveva esitato a lasciare il lavoro e la famiglia per raggiungerla. Ma la gioia di Nunzio è stata di breve durata. Arrivato ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 settembre 2022) Ledi Unaldal 24 al 30ci svelano che, dopo essere riuscito a rintracciare e raggiungere, potrebbe prendere una decisione sconcertante. Il figlio di Franco deciderà di denunciare la Petrone? Vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.Unal, trama puntate dal 24 al 30Tutto sembrava volgere verso il lieto fine per, dopo che il giovane era riuscito a rintracciare l’amata a Capo Verde e non aveva esitato a lasciare il lavoro e la famiglia per raggiungerla. Ma la gioia diè stata di breve durata. Arrivato ...

Matteo63110541 : @Giupdis @ZoeCip @maxdantoni No, santi non ce ne sono. Però ci sono i fatti che evidentemente non interessano. Poi… - ToninoR118 : @DoraliceGuadag1 Peccato, pessima cellulosa, non è buona nemmeno per pulirsi il posto dove non batte mai il sole. #IoVotoM5SconConte - MondoTV241 : Anticipazioni Un Posto al Sole dal 26 al 30 settembre 2022 #anticipazioni #UnPostoAlSole - Fiammy71 : A un posto al sole siamo passati dal medical drama al investigation drama, meglio comunque Ma in realtà il riferime… - DelTuttoInMe : @simmona02 A me disturbi solo se mi entri prepotentemente in un app per dire una banalità da un posto al sole. Mamm… -