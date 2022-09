Un posto al sole anticipazioni | Ornella decide di farlo

Leggi su formatonews

(Di venerdì 23 settembre 2022) Scopriamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la soap opera che possiamo vedere su Rai3. Anche oggi, 23 settembre, ci attende un nuovo appuntamento con Unalche tutti noi amiamo da moltissimo tempo e che ogni giorno diventa sempre più interessante seguire con le storie che ruotano attorno a Palazzo Palladini. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo insieme che cosa ci aspetta la puntata di oggi in anteprima, dove accadrà qualcosa di particolare al quale, probabilmente, non pensavamo. Iniziamo dicendo cheinvita Eugenio a cena per fare in modo che Viola si possa finalmente riavvicinare a lui, ma non è detto che tutto proceda secondo i piani della donna, anzi. Sembra che qualcosa tra di loro si sia rotto, oppure uno dei due non riesce a ...