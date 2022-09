Un Posto al Sole anticipazioni 23 settembre: un altro personaggio lascia la serie in modo drammatico (Di venerdì 23 settembre 2022) Le puntate di Un Posto al Sole riservano numerosi colpi di scena e la puntata del 23 settembre potrebbe fare da scenario all’addio di un altro personaggio in modo drammatico. La nuova stagione di Un Posto al Sole ha fatto da scenario all’addio di Susanna, morta a seguito di varie complicanze derivanti da colpi di pistola mentre si trovava al fianco dell’amica Viola, viva grazie al trapianto di organi ricevuti dalla cara amica. La sofferenza di Niko ha toccato il cuore del pubblico, ma un nuovo addio potrebbe sconvolgere radicalmente la trama della serie di Un Posto al Sole, un rumor nato dopo alcuni eventi che si sono verificati durante le ultime puntate. Un ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 settembre 2022) Le puntate di Unalriservano numerosi colpi di scena e la puntata del 23potrebbe fare da scenario all’addio di unin. La nuova stagione di Unalha fatto da scenario all’addio di Susanna, morta a seguito di varie complicanze derivanti da colpi di pistola mentre si trovava al fianco dell’amica Viola, viva grazie al trapianto di organi ricevuti dalla cara amica. La sofferenza di Niko ha toccato il cuore del pubblico, ma un nuovo addio potrebbe sconvolgere radicalmente la trama delladi Unal, un rumor nato dopo alcuni eventi che si sono verificati durante le ultime puntate. Un ...

ladalmy_jz : @laelius Fanno Un posto al sole su Canale5 ora? Non sapevo - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni La #trama di #lunedì #26settembre - GGoogleenzo : @fanpage Su rai tre una trasmissione inutile. Togliere anche un posto al sole stipendificio per i napoletani. - cronachecampane : Un posto al sole anticipazioni, 23 settembre 2022: Ornella prova a salvare il matrimonio di Viola #23settembre2022 - SMT_Napule : @ondomocell da non dimenticare: un posto al sole -