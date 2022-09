Un posto al sole, anticipazioni 23 settembre 2022: l'iniziativa di Ornella (Di venerdì 23 settembre 2022) Viola ed Eugenio saranno sempre più al capolinea ad Un posto al sole, ma Ornella deciderà di intervenire affinché la figlia e il magistrato si riavvicino. Stando alle anticipazioni di venerdì 23 settembre 2022, infatti, la dottoressa, dispiaciuta per le incomprensioni e la distanza che si è creata all'interno della coppia, organizzerà una cena di famiglia e deciderà di invitare anche Nicotera. Ornella proverà, così, a scuotere la figlia e a spingerla nuovamente tra le braccia del marito. Viola, in particolare, dopo il terribile attentato di Lello Valsano ai danni suoi e di Susanna e dopo la tragica morte della Picardi, non riesce più a ritrovare l'equilibrio e, di recente, è stata anche assalita da una crisi di panico. Questo stato di angoscia e paura in cui versa la ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 settembre 2022) Viola ed Eugenio saranno sempre più al capolinea ad Unal, madeciderà di intervenire affinché la figlia e il magistrato si riavvicino. Stando alledi venerdì 23, infatti, la dottoressa, dispiaciuta per le incomprensioni e la distanza che si è creata all'interno della coppia, organizzerà una cena di famiglia e deciderà di invitare anche Nicotera.proverà, così, a scuotere la figlia e a spingerla nuovamente tra le braccia del marito. Viola, in particolare, dopo il terribile attentato di Lello Valsano ai danni suoi e di Susanna e dopo la tragica morte della Picardi, non riesce più a ritrovare l'equilibrio e, di recente, è stata anche assalita da una crisi di panico. Questo stato di angoscia e paura in cui versa la ...

