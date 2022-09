Ultime Notizie – Ucraina, Tajani: “Frase Berlusconi su Putin estrapolata da intera intervista” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Bisogna ascoltare tutta l’intervista e non estrapolare una Frase con la quale si sintetizzava un’analisi di quello che accadeva a Mosca, non quello che pensava Berlusconi. La posizione è molto chiara, non c’è possibilità di dibattito con la Federazione Russa, la Russia ha invaso l’Ucraina, la condanna è netta, totale, non può essere cambiata la posizione. Noi stiamo dalla parte della Nato, dell’Occidente, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale e vicepresidente di Forza Italia, rispondendo a Napoli a una domanda sulle affermazioni di Silvio Berlusconi ieri a Porta a Porta, dove ha sostenuto che Putin sia stato spinto a invadere l’Ucraina per mettere “persone perbene” a Kiev. “La condanna è chiara, non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) “Bisogna ascoltare tutta l’e non estrapolare unacon la quale si sintetizzava un’analisi di quello che accadeva a Mosca, non quello che pensava. La posizione è molto chiara, non c’è possibilità di dibattito con la Federazione Russa, la Russia ha invaso l’, la condanna è netta, totale, non può essere cambiata la posizione. Noi stiamo dalla parte della Nato, dell’Occidente, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti”. Così Antonio, coordinatore nazionale e vicepresidente di Forza Italia, rispondendo a Napoli a una domanda sulle affermazioni di Silvioieri a Porta a Porta, dove ha sostenuto chesia stato spinto a invadere l’per mettere “persone perbene” a Kiev. “La condanna è chiara, non ...

