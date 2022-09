Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Abbiamo perso 9mila soldati, i morti russi sono 56mila” (Di venerdì 23 settembre 2022) Dall’inizio dell’invasione russa, sono circa 9mila i soldati ucraini rimasti uccisi. Il dato è stato reso noto oggi dal vice ministro della Difesa Hanna Maliar, intervistata da Ilsnd Tv e rilanciata da Ukrinform. Maliar ha sottolineato che i dati sui caduti vengono tenuti riservati per evitare che i russi se ne servano per aggiornare le loro tattiche sul campo di battaglia. Secondo l’ultimo bollettino della difesa Ucraina, i morti russi sono 56.060, 550 dei quali rimasti uccisi eri. Mercoledì, quando è stata proclamata la mobilitazione dei riservisti, il ministero della Difesa russo aveva diffuso il dato di 5.937 propri soldati rimasti uccisi, un numero molto inferiore alle stime occidentali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Dall’inizio dell’invasione russa,circaucraini rimasti uccisi. Il dato è stato reso noto oggi dal vice ministro della Difesa Hanna Maliar, intervistata da Ilsnd Tv e rilanciata da Ukrinform. Maliar ha sottolineato che i dati sui caduti vengono tenuti riservati per evitare che ise ne servano per aggiornare le loro tattiche sul campo di battaglia. Secondo l’ultimo bollettino della difesa, i56.060, 550 dei quali rimasti uccisi eri. Mercoledì, quando è stata proclamata la mobilitazione dei riservisti, il ministero della Difesa russo aveva diffuso il dato di 5.937 propririmasti uccisi, un numero molto inferiore alle stime occidentali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

