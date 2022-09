Ultime Notizie – Ucraina | Cremlino | “Dopo referendum tentativi riconquista saranno attacchi a Russia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 23 settembre 2022)un esito positivo deiper l'annessione, la"assolutamente" considererà idell'di riprendere il Donbass e altri territori come un attacco a suoi territori. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov. Peskov ha precisato cheuna decisione di aderire alla Federazione russa "immediatamente entrerà in vigore la Costituzione russa in relazione ai territori". "Se c'è un atto di ingresso di questi territori nella Federazione Russa, di conseguenza, le disposizioni pertinenti della nostra costituzione funzioneranno già", ha concluso.