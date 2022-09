Ultime Notizie – Ucraina, Berlusconi: “Mie frasi su Putin? Riferivo pensiero di altri” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Riferivo quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mio pensiero a quel racconto. Forse sono stato frainteso facevo solo il ‘cronista’ riferendo il pensiero di altri”. Così Silvio Berlusconi sulle frasi di ieri a Porta a Porta relative alle motivazioni per le quali il presidente russo Putin “è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina”. “Bastava vedere tutta l’intervista – e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata – per capire quale sia il mio pensiero, che peraltro è noto da tempo”, ha precisato il Cavaliere. “L’aggressione all’Ucraina è ingiustificabile e inaccettabile, la posizione di Forza Italia chiara e netta: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) “quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mioa quel racconto. Forse sono stato frainteso facevo solo il ‘cronista’ riferendo ildi”. Così Silviosulledi ieri a Porta a Porta relative alle motivazioni per le quali il presidente russo“è stato spinto a fare questa operazione speciale in”. “Bastava vedere tutta l’intervista – e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata – per capire quale sia il mio, che peraltro è noto da tempo”, ha precisato il Cavaliere. “L’aggressione all’è ingiustificabile e inaccettabile, la posizione di Forza Italia chiara e netta: ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - trinacria_info : Caro bollette, inquinamento e scuola lavoro, a Palermo la rabbia degli studenti in piazza (FOTO) - BlogSicilia - Ul… - OdeonZ__ : Milan, Lazetic si scalda: a segno anche con la Serbia under 19 - CorriereCitta : Roma, paura nella notte: si nasconde davanti all’albergo per estorcere soldi ai clienti - carlo_masera : RT @ronaldinarina: Un caso le parole di Berlusconi in tv su Putin. Calenda: «Eversivo». Salvini: «Non le interpreto» -