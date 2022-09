Ultime Notizie – Terremoto | il sismologo | “4 scosse in un giorno ma nessuna correlazione tra loro”

(Di venerdì 23 settembre 2022) “E’ un caso che si siano registrati quattro terremoti in un soloin Italia, non si può dunque stabilire unatra: ci sono distanze di centinaia di chilometri l’uno dall’altro. Sono eventi singoli. D’altronde, il nostro Paese registra tantissimi terremoti e una tantum può capitare che si possano verificare nel giro di 24 ore eventi sismici di magnitudo intorno a 3.8 – 4.1 in zone diverse del nostro territorio”. Così all’Adnkronos Andrea Billi,dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria (Igag-Cnr) all’indomani delleregistrate a distanza di poche ore in Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia Romagna. “Parzialmente inaspettata la scossa di magnitudo 4.1 nell’entroterra genovese, ma è pur vero che l’area appeninica tra Toscana, Emilia-Romagna e Liguria – ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - NapoliFCNews : Deulofeu-Napoli, sabato la giornata decisiva. Rinnovo Mertens, è muro contro muro #Napoli #SSCNapoli… - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: «Parole di Berlusconi su Putin eversive». Salvini: «Non mi... - infoitinterno : Elezioni 2022, ultime notizie/ Scontro sul reddito di cittadinanza - VesuvioLive : Aumenta anche il prezzo della Melannurca: la Regina delle Mele soffre il caro energia -

la Repubblica

Gossip di oggi 23 settembre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 22 settembre 2022 troviamo le nuove veline di Striscia la Notizia ma soprattutto l'addio ufficiale di Wanda Nara a Mauro Icardi : 'Per me è un momento doloroso': Ecco ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Elezioni 2022, le ultime notizie: Berlusconi precisa le sue parole su Putin - la Repubblica Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, è intervenuto a Kis Kiss Napoli: " Osimhen Siamo al 17esimo giorni di stop, ha avuto il classico infortunio del velocista, una lesione d ...Prima che potessero bloccare i telefoni, i carabinieri hanno richiamato le ultime numerazioni nel registro e scoperto che gli interlocutori erano stati raggirati da un sedicente operatore delle Poste ...