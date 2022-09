Ultime Notizie – Razeto Confindustria | ‘Mancano giovani per aziende settore nautico’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Inon hanno più la pazienza di approcciarsi a questo genere di lavoro, non hanno più la pazienza di venire nelle nostre officine e nei nostri cantieri ad apprendere un lavoro. Questo discorso vale per le maestranze, ma si può estendere anche a chi proviene dall’ Università. Mancano ingegneri, mancano tecnici specializzati, mancano persone che vengano ad apprendere un lavoro in officina, laboratorio, falegnameria come hanno sempre fatto gli artigiani”. Ad affermarlo è il vicepresidente diNautica Andreanel suo incontro con la stampa al Salone Nautico di Genova. Alla lunga, spiega, “questo potrò causare un grosso problema. Non mi spiego il perché però lo capisco: questo comportamento ha un aspetto culturale. In Italia abbiamo passato molti anni auspicando sempre il meglio per i nostri figli, senza ...