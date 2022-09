Ultime Notizie – Prezzi carburanti oggi in Italia, benzina e diesel ancora in calo (Di venerdì 23 settembre 2022) Prezzi dei carburanti in Italia ancora in calo oggi. benzina self service a 1,674 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,676, pompe bianche 1,669), diesel a 1,778 euro/litro (-6, compagnie 1,781, pompe bianche 1,773): queste le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti. benzina servito a 1,820 euro/litro (-5, compagnie 1,863, pompe bianche 1,732), diesel a 1,921 euro/litro (-6, compagnie 1,964, pompe bianche 1,834). Gpl servito a 0,795 euro/litro (+1, compagnie 0,801, pompe bianche 0,787), metano servito a 3,051 euro/kg (-10, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022)deiininself service a 1,674 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,676, pompe bianche 1,669),a 1,778 euro/litro (-6, compagnie 1,781, pompe bianche 1,773): queste le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti.servito a 1,820 euro/litro (-5, compagnie 1,863, pompe bianche 1,732),a 1,921 euro/litro (-6, compagnie 1,964, pompe bianche 1,834). Gpl servito a 0,795 euro/litro (+1, compagnie 0,801, pompe bianche 0,787), metano servito a 3,051 euro/kg (-10, ...

