Ultime Notizie – Padre Pio, sindaco San Giovanni Rotondo: "Nulla in contrario a esposizione cuore" (Di venerdì 23 settembre 2022) "Personalmente non ho Nulla in contrario, ma se ci sono ragioni di carattere religioso o canonico per cui il cuore di Padre Pio non si possa esporre tutto l'anno non so dirlo". Lo dice all'Adnkronos Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo, replicando alla richiesta di alcuni comitati di esporre tutto l'anno la reliquia del cuore di Padre Pio.

