Ultime Notizie – Padre Pio | ministro Cappuccini | “Esporre tutto l’anno suo cuore? Richiesta senza fondamento”

Padre Pio, ministro Cappuccini: "Esporre tutto l'anno suo cuore? Richiesta senza fondamento"

"Come cittadino di San Giovanni Rotondo e da frate penso che sia senza logica la richiesta di esporre tutto l'anno il cuore di Padre Pio. Non è un'esigenza che abbiamo e nessun pellegrino ha mai chiesto di pregare sul cuore del Santo. Qui nel santuario c'è infatti già il suo corpo. Vedo un'esigenza di fare polemica e questo è molto negativo per il paese di San Giovanni Rotondo: sono richieste prive di fondamento che non fanno bene a nessuno". Lo dice all'Adnkronos il ministro della Provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini Maurizio Placentino, replicando alla richiesta di alcuni comitati di esporre

