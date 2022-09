Ultime Notizie – Incidenti lavoro, operaio 49enne muore a Cremona (Di venerdì 23 settembre 2022) Un operaio di 49 anni è morto questo pomeriggio mentre lavorava al tornio presso l’azienda di lavorazioni meccaniche di precisione ‘Pedrazzi’ di Soresina, in provincia di Cremona. Nonostante l’arrivo di un’elicottero, di un’automedica, dei vigili del fuoco e del personale Ats, il 49enne è morto prima dell’arrivo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per far luce sulle esatte dinamiche dell’incidente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Undi 49 anni è morto questo pomeriggio mentre lavorava al tornio presso l’azienda di lavorazioni meccaniche di precisione ‘Pedrazzi’ di Soresina, in provincia di. Nonostante l’arrivo di un’elicottero, di un’automedica, dei vigili del fuoco e del personale Ats, ilè morto prima dell’arrivo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate. Le forze dell’ordine sono alper far luce sulle esatte dinamiche dell’incidente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Cina presenta all'Onu piano per la pace. DIRETTA - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - zazoomblog : Ultime Notizie – Padre Pio appello comitati esporre reliquia cuore tutto l’anno: “Gesto importante per fedeli” -… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina Kiev: “Abbiamo perso 9mila soldati i morti russi sono 56mila” - #Ultime #Notizie #Ucraina… - Marisab79879802 : RT @LadyOscar_42: @carmelodipaola @pietroraffa E non solo Bibbiano non dimentichiamo le ultime notizie che arrivano da Mantova e non diment… -