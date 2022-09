Ultime Notizie – Guerra Ucraina,”Kiev preme su territori essenziali per Russia” (Di venerdì 23 settembre 2022) In Ucraina “la situazione sul campo di battaglia è complessa”, ma Kiev “sta ponendo pressione su territori che la Russia considera essenziali per i suoi obiettivi di Guerra“. E’ quanto scrive oggi il bollettino dell’intelligence britannica, riferendo che “negli ultimi tre giorni, le forze ucraine si sono assicurate teste di ponte sulla riva sinistra del fiume Oksil nell’oblast di Kharkiv”. “La Russia- si legge ancora – ha tentato di integrare l’Oksil in una linea consolidata di difesa dopo i ritiri delle sue forze all’inizio del mese. A sud, nell’oblast di Donetsk, sono in corso combattimenti con le forze ucraine che stanno assalendo la città di Lyman, a est del fiume Siverskyy Donets River, che la Russia aveva catturato in maggio”. LA FUGA ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) In“la situazione sul campo di battaglia è complessa”, ma“sta ponendo pressione suche laconsideraper i suoi obiettivi di“. E’ quanto scrive oggi il bollettino dell’intelligence britannica, riferendo che “negli ultimi tre giorni, le forze ucraine si sono assicurate teste di ponte sulla riva sinistra del fiume Oksil nell’oblast di Kharkiv”. “La- si legge ancora – ha tentato di integrare l’Oksil in una linea consolidata di difesa dopo i ritiri delle sue forze all’inizio del mese. A sud, nell’oblast di Donetsk, sono in corso combattimenti con le forze ucraine che stanno assalendo la città di Lyman, a est del fiume Siverskyy Donets River, che laaveva catturato in maggio”. LA FUGA ...

