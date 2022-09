Ultime Notizie – Elezioni, Unione studenti: “Voto a 18enni per il Senato? Non basta se non si è rappresentati” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Voto ai diciottenni in Senato “è un elemento positivo, ma non basta. Lascia il tempo che trova. Crediamo che vada esteso a 16 anni e che la politica ci ascolti quando scendiamo in piazza e che non pretenda di farlo approdando con monologhi su tik tok”. Lo dice all’Adnkronos Bianca Delli Chiesa, coordinatrice nazionale dell’Unione degli studenti. “Non ha senso – prosegue – votare a 18 anni in Senato se non si è rappresentati. Noi chiediamo un ascolto serio. Sono mesi che chiediamo una riforma della scuola, ma la politica non si è mai degnata di scendere in piazza ad ascoltarci e seguirci valutando con noi proposte che mettiamo in campo da tantissimo tempo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilai diciottenni in“è un elemento positivo, ma non. Lascia il tempo che trova. Crediamo che vada esteso a 16 anni e che la politica ci ascolti quando scendiamo in piazza e che non pretenda di farlo approdando con monologhi su tik tok”. Lo dice all’Adnkronos Bianca Delli Chiesa, coordinatrice nazionale dell’degli. “Non ha senso – prosegue – votare a 18 anni inse non si è. Noi chiediamo un ascolto serio. Sono mesi che chiediamo una riforma della scuola, ma la politica non si è mai degnata di scendere in piazza ad ascoltarci e seguirci valutando con noi proposte che mettiamo in campo da tantissimo tempo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

