Ultime Notizie – Elezioni | Celotto | “Presidenzialismo? Meglio se con maggioranza ampia | non comunque”

"Io dico che è sempre più opportuno che la Costituzione venga modificata con una maggioranza ampia perché è di tutti. Dobbiamo ricordare che anche in Assemblea costituente la Costituzione è stata approvata con l'88% dei voti favorevoli, dunque con un alto consenso". Lo dice all'Adnkronos il costituzionalista Alfonso Celotto a proposito di quanto affermato ieri da Giorgia Meloni. Secondo il costituzionalista, "una modifica unilaterale della Costituzione da parte della maggioranza ne abbassa il valore, portandola nel portafoglio politico di quella maggioranza come dimostrano i tentativi di Berlusconi nel 2005 e Renzi nel 206. Al di la' di quelli che saranno i numeri, auspico quindi che le riforme costituzionali possano trovare la condivisione più ampia possibile perché a mio avviso ...

