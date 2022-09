Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Schlein a Meloni | “Amo una donna | non sono madre” – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 23 settembre 2022) “C’è una bella differenza tra leadership femminili e femministe. Amo una, nonunama non per questomeno”. Così Ellyalla manifestazione Pd a Piazza del Popolo, per la chiusura della campagna elettorale, si rivolge a Giorgia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione