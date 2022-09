Ultime Notizie – Elezioni 2022, Pd a piazza del Popolo. Chiusura ‘corale, da Bonaccini a Schlein, tanti sul palco con Letta (Di venerdì 23 settembre 2022) A partire dalle 18, a piazza del Popolo, si concluderà la campagna elettorale del Pd-Italia democratica e progressista. Sul palco, prima dell’intervento conclusivo del segretario dem, Enrico Letta, interverranno amministratori locali, capigruppo, ministri e candidati dem, che si alterneranno a rappresentanti della società civile e a videomessaggi di leader europei. “Racconteremo l’Italia più giusta – ha sottolineato il segretario Enrico Letta, durante il suo videomessaggio di questa mattina rivolto ai candidati – ci concentreremo sulle nostre idee e sulle nostre tante proposte. Diremo con chiarezza agli italiani che la nostra è la piazza dell’Italia della speranza, che guarda al futuro, ben diversa da quella delle destre, dell’Italia della paura, che ieri in modo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) A partire dalle 18, adel, si concluderà la campagna elettorale del Pd-Italia democratica e progressista. Sul, prima dell’intervento conclusivo del segretario dem, Enrico, interverranno amministratori locali, capigruppo, ministri e candidati dem, che si alterneranno a rappresendella società civile e a videomessaggi di leader europei. “Racconteremo l’Italia più giusta – ha sottolineato il segretario Enrico, durante il suo videomessaggio di questa mattina rivolto ai candidati – ci concentreremo sulle nostre idee e sulle nostre tante proposte. Diremo con chiarezza agli italiani che la nostra è ladell’Italia della speranza, che guarda al futuro, ben diversa da quella delle destre, dell’Italia della paura, che ieri in modo ...

