Ultime Notizie – Elezioni 2022, Meloni: "Vinciamo e salta il sistema di potere del Pd"

"Se Vinciamo salta il loro sistema di potere". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, parlando dal palco dell'Arenile di Bagnoli a Napoli. "La sinistra non aveva egemonia culturale, ma egemonia di potere. Loro sono preoccupati con tutto il loro sistema di potere che potrebbe finire l'Italia in cui andavi avanti, soprattutto, se hai la tessera del Pd. Noi vogliamo che vada avanti chi se lo merita indipendentemente dalla tessera che ha in tasca". 

VON DER LEYEN – "Mi pare che la von der Leyen abbia già mandato una nota per correggere l'interpretazione che è stata data dalla stampa italiana, per la quale le parole fossero un'ingerenza sulle Elezioni italiane. Sarebbe stata una cosa francamente fuori misura ...

