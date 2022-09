Ultime Notizie – Elezioni 2022, M5S chiude campagna: attesa per Conte a piazza SS Apostoli (Di venerdì 23 settembre 2022) attesa per Giuseppe Conte a Santi Apostoli, a Roma. Qui, nella piazza ‘cara’ all’Ulivo di Romano Prodi e al mondo del centrosinistra, il Movimento 5 Stelle chiuderà la sua campagna elettorale. Dovrebbe essere proprio il leader del M5S ad aprire le danze con un intervento intorno alle 18. Nel frattempo, armati di vessilli pentastellati dove spicca il nuovo logo con la scritta ‘2050’, arrivano i primi supporter del M5S, in attesa dell’apertura delle transenne. Dietro al palco campeggia un maxischermo, dove saranno proiettati dei contributi video (tra cui, forse, uno di Beppe Grillo): ai lati del palco invece sono stati collocati altri due schermi più piccoli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022)per Giuseppea Santi, a Roma. Qui, nella‘cara’ all’Ulivo di Romano Prodi e al mondo del centrosinistra, il Movimento 5 Stellerà la suaelettorale. Dovrebbe essere proprio il leader del M5S ad aprire le danze con un intervento intorno alle 18. Nel frattempo, armati di vessilli pentastellati dove spicca il nuovo logo con la scritta ‘2050’, arrivano i primi supporter del M5S, indell’apertura delle transenne. Dietro al palco campeggia un maxischermo, dove saranno proiettati dei contributi video (tra cui, forse, uno di Beppe Grillo): ai lati del palco invece sono stati collocati altri due schermi più piccoli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

