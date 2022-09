Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Calenda | “Renzi mi fa fuori? Sono idiozie”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 23 settembre 2022)la fa? “tutte. Che non stanno né in cielo né in terra. Noi stiamo affrontando questa campagna senza renderci conto di dove stiamo con l’Italia.non è un mio amico, ma condividiamo le ricette. Questo è quello che conta in politica, non ciamici. Noi proponiamo agli italiani di farla finita con populismo di destra e sinistra o ci spacchiamo la testa”. Così Carloa Radio 24. “Io la faccio molto semplice: se si vota Pd – continua– è un voto buttato, se si vota destra è un disastro annunciato. Noi non possiamo scegliere altro che il terzo polo per mantenere il paese in sicurezza”. “Ieri – prosegue – Berlusconi ci ha portatoda ogni tipo di alleanza europea ed euro-atlantica. Ieri ...