Ultime Notizie – Covid | vaccini aggiornati per over 12 come quarta dose | la circolare

I vaccini bivalenti anti-Covid aggiornati alle sottovarianti Omicron 1 e Omicron 4-5, "tenuto conto dell'indicazione di utilizzo autorizzata da Ema e Aifa, potranno essere resi disponibili, su richiesta dell'interessato, come seconda dose di richiamo per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni". Lo precisano ministero della Salute, Consiglio superiore di sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di sanità, in una circolare ministeriale di 'Aggiornamento delle indicazioni sull'utilizzo dei vaccini a m-Rna bivalenti'.

