Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 039 contagi e 3 morti A Roma 958 nuovi casi

Sono 2.039 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.673 tamponi molecolari e 11.940 antigenici con un tasso di positività del 13%. I ricoverati sono 329 i ricoverati (-22), 26 le terapie intensive occupate (-1) e 2.450 i guariti. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 362 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 356 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 240 i nuovi casi.

