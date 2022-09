Ultime Notizie – Covid oggi Italia, Rt stabile ma sale incidenza: report Iss (Di venerdì 23 settembre 2022) Rt stabile ma incidenza in salita. Lo sottolinea il report con i dati principali del monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute. Nel periodo 31 agosto–13 settembre, l’indice di trasmissibilità “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,85-1,06), stabile rispetto alla settimana precedente”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in leggero aumento ma sotto la soglia epidemica: Rt=0,87 (0,82-0,91) al 13 settembre contro Rt=0,81 (0,77-0,85) al 6 settembre”, precisa il report. Segnali di risalita invece per la curva epidemiologica Covid-19. “sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 215 ogni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Rtmain salita. Lo sottolinea ilcon i dati principali del monitoraggio-19 della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute. Nel periodo 31 agosto–13 settembre, l’indice di trasmissibilità “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,85-1,06),rispetto alla settimana precedente”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in leggero aumento ma sotto la soglia epidemica: Rt=0,87 (0,82-0,91) al 13 settembre contro Rt=0,81 (0,77-0,85) al 6 settembre”, precisa il. Segnali di risalita invece per la curva epidemiologica-19. “l’settimanale a livello nazionale: 215 ogni ...

