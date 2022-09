Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 21.085 contagi e 49 morti: bollettino 23 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono 21.085 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 49 morti per un totale di 176.824 vittime da inizio pandemia. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 151.607 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,9%. In calo i ricoverati che sono in totale 3.313, 37 in meno da ieri, e le terapie intensive occupate per complessivi 134 pazienti, 4 in meno di ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 2.039 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono 21.085 i nuovida Coronavirus in, 232022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 49per un totale di 176.824 vittime da inizio pandemia. Nelle24 ore sono stati processati 151.607 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,9%. In calo i ricoverati che sono in totale 3.313, 37 in meno da ieri, e le terapie intensive occupate per complessivi 134 pazienti, 4 in meno di ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 2.039 i nuovida Coronavirus, 232022 nel Lazio, secondo i dati ...

