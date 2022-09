Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 1.526 contagi e 6 morti: bollettino 23 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono 1.526 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 23 settembre. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione sono stati registrati 1.850.155 casi di positività. 8.883 i tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 4.081 molecolari e 4.802 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,2%. Sono 6 i decessi nei giorni scorsi, ma contabilizzati nel bollettino di oggi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.006. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.854.047 dosi; sul ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono 1.526 i nuovidainRomagna secondo ildi, 23. Si registrano inoltre altri 6. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione sono stati registrati 1.850.155 casi di positività. 8.883 i tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 4.081 molecolari e 4.802 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,2%. Sono 6 i decessi nei giorni scorsi, ma contabilizzati neldi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.006. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.854.047 dosi; sul ...

