Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 618 contagi e 3 morti: bollettino 23 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono 618 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 23 settembre. Si registrano inoltre altri 3 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 553.180. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.663. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 522111 dimessi/guariti (+980 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27406 (-365 rispetto a ieri). Di questi, 112 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.Nelle Ultime 24 ore sono stati eseguiti 1078 tamponi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono 618 i nuovidainsecondo ildi, 23. Si registrano inoltre altri 3. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 553.180. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.663. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 522111 dimessi/guariti (+980 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi insono 27406 (-365 rispetto a ieri). Di questi, 112 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.Nelle24 ore sono stati eseguiti 1078 tamponi ...

