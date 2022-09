Ultime Notizie – Covid, Moderna in Usa chiede ok a vaccino Omicron 4-5 per bimbi e teenager (Di venerdì 23 settembre 2022) “Abbiamo presentato alla Fda negli Usa una richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il nostro vaccino bivalente mRna-1273.222” contro Covid-19, mirato a Omicron 4-5, “per i bambini e gli adolescenti di 12-17 anni. Anche la presentazione per l’Eua relativa ai bambini di 6-11 anni è stata completata”. Ad annunciarlo è Moderna via Twitter. L’azienda statunitense ha inoltre informato che “la richiesta” di ok “per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno. Il vaccino mRna-1273.222 – ricorda Moderna – è un vaccino bivalente che prende di mira sia il ceppo originale di Sars-CoV-2 che le sottovarianti BA.4/5 di Omicron”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) “Abbiamo presentato alla Fda negli Usa una richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il nostrobivalente mRna-1273.222” contro-19, mirato a4-5, “per i bambini e gli adolescenti di 12-17 anni. Anche la presentazione per l’Eua relativa ai bambini di 6-11 anni è stata completata”. Ad annunciarlo èvia Twitter. L’azienda statunitense ha inoltre informato che “la richiesta” di ok “per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno. IlmRna-1273.222 – ricorda– è unbivalente che prende di mira sia il ceppo originale di Sars-CoV-2 che le sottovarianti BA.4/5 di”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

