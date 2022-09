Ultime Notizie – Concordia, De Falco: “Schettino al lavoro? E’ pena alternativa” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Non voglio entrare nel merito del caso specifico, ma ritengo si tratti del caso di un detenuto che accede a pene alternative, come previsto dalla legge”. Interpellato dall’AdnKronos Gregorio De Falco, già capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno, al tempo del naufragio della Costa Concordia, nel 2012, non mostra sorpresa per la notizia della possibile uscita dal carcere di Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni di reclusione per il naufragio che costò la vita a 32 persone. Per Schettino, in carcere dal 2017, si ipotizza la possibilità di accedere alla Discoteca di Stato e occuparsi della digitalizzazione di processi, in particolare quello di Ustica. De Falco, che coordinò da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) “Non voglio entrare nel merito del caso specifico, ma ritengo si tratti del caso di un detenuto che accede a pene alternative, come previsto dalla legge”. Interpellato dall’AdnKronos Gregorio De, già capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno, al tempo del naufragio della Costa, nel 2012, non mostra sorpresa per la notizia della possibile uscita dal carcere di Francesco, ex comandante della Costa, che sta scontando a Rebibbia ladi 16 anni di reclusione per il naufragio che costò la vita a 32 persone. Per, in carcere dal 2017, si ipotizza la possibilità di accedere alla Discoteca di Stato e occuparsi della digitalizzazione di processi, in particolare quello di Ustica. De, che coordinò da ...

