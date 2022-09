Ucraina, via al referendum per l’adesione alla Russia. Risultati entro cinque giorni (Di venerdì 23 settembre 2022) Si preparano oggi a tenere il referendum per l’adesione alla Russia – urne resteranno aperte fino al 27 settembre – le province di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia che rappresentano circa il 15 per cento del territorio dell’Ucraina. Ma Kiev e i suoi alleati della comunità internazionale hanno già parlato di referendum “farsa” chiarendo che non verranno riconosciuti sul piano legale e politico. Il Consiglio Atlantico, il principale organo decisionale politico della Nato, ha condannato, definendoli “illegali” i referendum che la Russia ha in programma di tenere nella regioni filorusse dell’Ucraina. I 30 Stati membri della Nato, si legge in una nota, “non riconoscono e non riconosceranno mai l’annessione illegale e illegittima ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Si preparano oggi a tenere ilper– urne resteranno aperte fino al 27 settembre – le province di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia che rappresentano circa il 15 per cento del territorio dell’. Ma Kiev e i suoi alleati della comunità internazionale hanno già parlato di“farsa” chiarendo che non verranno riconosciuti sul piano legale e politico. Il Consiglio Atlantico, il principale organo decisionale politico della Nato, ha condannato, definendoli “illegali” iche laha in programma di tenere nella regioni filorusse dell’. I 30 Stati membri della Nato, si legge in una nota, “non riconoscono e non riconosceranno mai l’annessione illegale e illegittima ...

