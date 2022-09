Ucraina, l’Intelligence britannica rivela che “Le truppe di Kiev premono su territori essenziali per la Russia” (Di venerdì 23 settembre 2022) Da parte delle truppe di Kiev si sta facendo quanto più possibile per complicare la vita all’esercito russo, con la speranza di riuscire a riconquistare quanto più territorio possibile ora in mano ai russi e, come ormai risaputo, soggetto a un referendum che rischia di far capitolare la situazione. Ucraina, gli oo7 britannici: “Kiev sta ponendo pressione su territori che la Russia considera essenziali per i suoi obiettivi di guerra” Gli esperi analisti dell’Intelligence britannica, che fin dal primo giorno dell’invasione russa non ha mai smesso un attimo di seguire e studiare la situazione, attraverso il loro bollettino quotidiano spiegano che “In Ucraina la situazione sul campo di battaglia è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) Da parte delledisi sta facendo quanto più possibile per complicare la vita all’esercito russo, con la speranza di riuscire a riconquistare quanto piùo possibile ora in mano ai russi e, come ormai risaputo, soggetto a un referendum che rischia di far capitolare la situazione., gli oo7 britannici: “sta ponendo pressione suche laconsideraper i suoi obiettivi di guerra” Gli esperi analisti del, che fin dal primo giorno dell’invasione russa non ha mai smesso un attimo di seguire e studiare la situazione, attraverso il loro bollettino quotidiano spiegano che “Inla situazione sul campo di battaglia è ...

Alessio30109964 : @bordoni_russia In realtà sono proprio gli Usa ad avere trasformato l'ucraina in un bersaglio nucleare. Prima 'arru… - italiaserait : Ucraina, l’Intelligence britannica rivela che “Le truppe di Kiev premono su territori essenziali per la Russia” - hidekitojo1234 : L'intelligence ucraina avrebbe tutto l'interesse a minimizzare il rischio che #Putin utilizzi le testate nucleari,… - hidekitojo1234 : @ValentinPosto Anche l'intelligence ucraina lavora per Putin? ?? - fisco24_info : Guerra Ucraina,'Kiev preme su territori essenziali per Russia': (Adnkronos) - Per l'intelligence britannica 'la sit… -